النواب يبرز أهم الملفات على طاولة وزيرة الصناعة الجديدة.. تخفيض أسعار الغاز للمصانع أبرزها.. ومطالب بالاهتمام بالمنتج المحلي

تخفيض أسعار الغاز أبرزها.. مطالب النواب لوزيرة الصناعة الجديدة

نائب: على الحكومة الاهتمام بمشاكل المصنعين

تولت الدكتورة نيفين جامع وزارة الصناعة، خلفا للدكتور عمرو نصار، ضمن التعديلات الوزارية التي أجريت مؤخرًا، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسة الأحد.





من جهتهم، تحدث أعضاء لجنة الصناعة، بالبرلمان عن أهم الملفات التي تنتظر الدكتورة نيفين جامع، خلال الفترة المقبلة، والتي جاء على رأسها ضرورة الاهتمام بمطالب رجال الصناعة، وتشجيع الصناعة المحلية، إلى جانب تخفيض أسعار الغاز للمصانع.





في البداية، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات التي تنتظر وزيرة الصناعة تلحديدة، الدكتورة نيفين جامع، على رأسها العمل على تقليل تكاليف الإنتاج.





وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج أمر ضروري للغاية، لأنه يساعد على عمل المصانع واستمراريتها في السوق، إلى جانب انعاكسه على الأسعار الخاصة بهذه المنتجات.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن لخفض تكاليف الإنتاج، يجب أن يتم تخفيض لأسعار الغاز للمصانع، وهو مطلب نادى به أعضاء البرلمان ولجنة الصناعة بالأخص.





وتحدث عضو مجلس النواب عن ضرورة قيام وزيرة الصناعة الجديدة بالعمل على تسهيل استخراج التراخيص، باعتبارها مشكلة كبيرة تواجه رجال الصناعة.









وأكد سمير البطيخي على تعاون لجنة الصناعة والحكومة ككل، فيما يخص أي ملف يؤدي إلى تقدم الصناعة.









من جانبه، قال النائب فوزي فتى، أمين لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن حماية الصناعة شئ مهم يجب أن تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، مطالبا وزيرة الصناعة الجديدة بتيسير الإجراءات الإدارية أمام الصناعة.





وأضاف، أمين سر لجنة الصناعة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي يجب استمرار العمل على تطويرها، معربا عن أمله في أن يشهد القطاع الصناعي نقلة نوعية في ظل تولي الدكتورة نيفين جامع للوزارة.







