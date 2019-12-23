مكناش خايفين.. زينب الكفراوي تروي كواليس المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي في بورسعيد

روت زينب الكفراوي إ حدى قيادات المقاومة الشعبية في بورسعيد، كواليس المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي في 1956، قائلة "كنا متواجدين في الحرس الوطني وكنت أمر على كافة الأماكن لتجميع الأموال لتسليح الجيش المصري في 1954".





وأضافت زينب الكفراوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "فوجئنا بتواجد طيران يضرب المنازل في عام 1956 ولم يكن لدينا أي خلفية عما يحدث وقمنا بتجميع أنفسنا للدفاع الشعبي وحماية المنزل من الغارات الجوية".





وتابعت زينب الكفراوي "العدوان الثلاثي نسى أن الشعب المصري يحب بلده وأن جيناته حرة يحمي بلده بكل ما يملك".





وأكملت زينب الكفراوي "العدوان الثلاثي دخل بورسعيد بخدعة وطالبوا برمي السلاح، وإحنا مكناش خايفين من حد وكل ما يشغلنا هو إخراج العدوان الثلاثي عن مصر".



