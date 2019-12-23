أبطال مسلسل ختم النمر ينتهون من تصوير مشاهد أسوان

عاد أبطال مسلسل "ختم النمر" إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمين من أسوان، عقب انتهائهم من تصوير عدة مشاهد من المسلسل هناك، واستمر التصوير لأسبوعين متتاليين.



وقالت الفنانة عفاف شعيب أحد أبطال المسلسل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها وأسرة المسلسل عادوا اليوم من محافظة أسوان عقب انتهائهم من تصوير معظم مشاهد العمل هناك ، مضيفة أنه من المقرر استئناف التصوير مطلع الأسبوع المقبل في أماكن متفرقة بالقاهرة.



وينتمي "ختم النمر" لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المتوقع عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل 2020، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تشويقي، حيث يتناول أكثر من خط درامي، الأول رومانسي والثاني أكشن.



"ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ومن إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك في بطولته كل من عفاف شعيب، وأحمد بدير ونسرين طافش، وإسلام جمال، وميرهان حسين.



يذكر أن "ختم النمر" هو البطولة الأولى للفنان أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى .