عروسة وعريس.. هاني البحيري يفاجئ الحضور بفستان زفاف وبدلة رجالى في بداية عرض الأزياء

بدأ هاني البحيري عرض الأزياء بفستان عرس باللون الفضي اللامع، وقد أبهر به كل الحضور، واصطحبت عارضة الأزياء رجلا يرتدي بدلة رجالي، وهو ما جعلهما يظهران بشكل العريس والعروسة.



واعتمد هاني البحيري في اختيار فستان لامع بتصميم الاوف شولدرز، وبذيل طويل، وطرحة طويلة من نفس شكل الفستان.



ويحتوي عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها خمس قطع من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرته على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.



وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجة عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض أزياء هاني البحيري.



ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، نهال عنبر، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نورالدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.



وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال، ومن ابرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.



ويعتبر هذا العرض عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.