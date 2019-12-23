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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد : نطالب الوزير بتذليل العقبات أمام الإعلاميين والصحفيين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:38 م
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
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امل مجدي
قالت ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والاعلام بجامعة القاهرة ، إن من أهم مهام وزير الدولة للاعلام رسم سياسة إعلامية تنطلق من مبدأ الحرية ومبدأ الإيمان بالأهمية الاجتماعية للإعلام مع الحفاظ على أمن الدولة .

وأضافت عبد المجيد لصدى البلد أن التنمية المستدامة 2030 لن تحقق النجاح بدون دور الإعلام فى التوعية والنقد البناء لان الاعلام جزء من المنظومة .

وأشارت الى ضرورة الاهتمام بالإعلام الخارجي وكيفية توصيل قضايانا ورؤيتنا للأمور ،وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات وتطوير الرؤية والأدوات المستخدمة فى ذلك والتنسيق مع كل الجهات المختلفة التى يمكن لها المشاركة فى القضية منهم المصريون فى الخارج الذين يتبنون قضايانا وفى 30يونيو اثبتوا اهتمامهم بقضايا البلد ويجب أن يكون هناك قناة تصل رؤيتنا للخارج .

أشارت ليلى عبد المجيد الى أن وزير الدولة هو متحدث رسمى للحكومة وينظم ويطور الخطاب الاعلامى والتنسيق بين الهيئات .

وأكدت على دوره فى وضع استراتيجية هامة لمواجهة الإرهاب من خلال الإعلام ، ويساعد على ازالة اى عقبات تصعب مهمة الإعلاميين والصحفيين بالتنسيق مع السلطة التشريعية والتنفيذية ليجد الاعلاميون المعلومات صحيحة ومتوفرة .
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