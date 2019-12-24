AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

محاكمة 555 متهما بقضية «ولاية سيناء 4» اليوم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
Advertisements
رامى المهدى
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

19 نوفمبر.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ ولاية سيناء 4

استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهمًا بقضية ولاية سيناء 4

قضايا فى ساحات المحاكم اليوم.. الحكم على 6 متهمين في قضية الاتجار بالبشر.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بقضية ولاية سيناء 4

اليوم.. محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء

محاكمة 555 متهما في قضية ولاية سيناء

ترشيحاتنا

مصر تعلن رغبتها في زيادة وارداتها من اللحوم السودانية.. تفاصيل

بعد الفيديوهات الفاضحة | جوهرة ترقص من جديد في مصر

السعودية تمنح تأشيرات دخول مجانية لمقيمي 3 دول | تعرف عليها

6 أدوية تضر بـ الذاكرة .. تعرف عليها

أحدث ظهور.. ابنة شقيق عادل إمام تلفت الأنظار من جديد.. شاهد

أحمد الشيخ يكشف سر الاحتفال بهدفه في مرمى الاتحاد ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور