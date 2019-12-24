نجل أحد أبطال المقاومة ببورسعيد: والدي كان يهرب الأسلحة في الأسماك لمقاومة العدوان الثلاثي

قال وليد طاهر نجل اللواء طاهر الأسمر أحد قادة المقاومة ببورسعيد، إن بورسعيد علمتنا الوطنية وحب الوطن، مضيفا:" بورسعيد علمتنا كيفية الدفاع عن بلدنا والوقوف مع مصر في كل الظروف والأحوال".
وأضاف وليد طاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" والدي كان يهرب الأسلحة بالتعاون مع الصيادين ووضع السلاح تحت الأسماك ويتم توزيعه في الليل لمقاومة العدوان الثلاثي".
وتابع وليد طاهر:" الأهالي وضعوا خطة لتهريب الأسلحة من أجل مقاومة العدوان الثلاثي، وكل مواطن كان يؤدي دوره بإنكار ذات ولا يشعر بالخوف إبان عام 1956 والكل يؤدي دوره على أكمل وجه ".
ولفت وليد طاهر:" ووالده رفض ترك سيارة الجيش للمحتل وقام بتهريب السيارة على مراكب للصيادين".