نجل أحد أبطال المقاومة ببورسعيد: والدي كان يهرب الأسلحة في الأسماك لمقاومة العدوان الثلاثي

قال وليد طاهر نجل اللواء طاهر الأسمر أحد قادة المقاومة ببورسعيد، إن بورسعيد علمتنا الوطنية وحب الوطن، مضيفا:" بورسعيد علمتنا كيفية الدفاع عن بلدنا والوقوف مع مصر في كل الظروف والأحوال".





وأضاف وليد طاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" والدي كان يهرب الأسلحة بالتعاون مع الصيادين ووضع السلاح تحت الأسماك ويتم توزيعه في الليل لمقاومة العدوان الثلاثي".





وتابع وليد طاهر:" الأهالي وضعوا خطة لتهريب الأسلحة من أجل مقاومة العدوان الثلاثي، وكل مواطن كان يؤدي دوره بإنكار ذات ولا يشعر بالخوف إبان عام 1956 والكل يؤدي دوره على أكمل وجه ".



