AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود التهامي: درست في الأزهر أن «طهارة الكلب» هي رأي الإمام مالك

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:38 م
الشيخ محمود التهامي
الشيخ محمود التهامي
Advertisements
توك شو
أكد الشيخ محمود التهامي، نقيب منشدي مصر، أن حديثه بأن الكلاب ليست مخلوق نجس، لا يعبر عن رأيه، ولكنه رأي الإمام مالك، مشيرا إلى أنه ليس شخصًا من الشارع على حد تعبيره، ولكنه حاصل على ليسانس لغة عربية من الأزهر الشريف ويعي ما يقوله جيدًا، معقبًا: " ربنا ماخلقش مخلوق نجس، حتى الخنزير طاهر كله، دون لحمه".

وتابع "التهامي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية، " سبب حديثه عن هذا الامر قيام أحد الأشخاص بخنق أحد الكلاب حتى الموت، مستطردًا: "أنا بدأت أخاف على أولادي من قسوة المجتمع، انا تعرضت لانتقاد كبير بسبب هذا الأمر".

وأشار إلى أن هناك بعض المذاهب الفقهية التي تحدثت بأن الكلب نجس، ولكن الإنسان أيضا في بعض الحالات قد يكون نجسًا نجاسة تمنع من دخول المسجد.
Advertisements

ترشيحاتنا

رد فعل متوقع.. تعليق تركيا على أحكام الإعدام في قضية مقتل خاشقجي

سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود

احمد شوبير عقب رباعية الاتحاد: مين يقدر على الأهلي

الجيش الليبي: فرضنا هيبة الدولة وسيطرنا على مياهنا الإقليمية.. فيديو

منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر

بشرى للعاملين على الصناديق الخاصة | تعديل تشريعي لتثبيتهم خلال 4 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات كفتة بالصوص الحار وسلطة طحينة وأم علي

بـ بنطلون بلاستيك | سميرة سعيد بإطلالة تخفي عمرها الحقيقي