محمود التهامي: درست في الأزهر أن «طهارة الكلب» هي رأي الإمام مالك

أكد الشيخ محمود التهامي، نقيب منشدي مصر، أن حديثه بأن الكلاب ليست مخلوق نجس، لا يعبر عن رأيه، ولكنه رأي الإمام مالك، مشيرا إلى أنه ليس شخصًا من الشارع على حد تعبيره، ولكنه حاصل على ليسانس لغة عربية من الأزهر الشريف ويعي ما يقوله جيدًا، معقبًا: " ربنا ماخلقش مخلوق نجس، حتى الخنزير طاهر كله، دون لحمه".





وتابع "التهامي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية، " سبب حديثه عن هذا الامر قيام أحد الأشخاص بخنق أحد الكلاب حتى الموت، مستطردًا: "أنا بدأت أخاف على أولادي من قسوة المجتمع، انا تعرضت لانتقاد كبير بسبب هذا الأمر".



