AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حملة بالفجر.. ضبط 112 مخالفة لنظامي الإقامة والعمل بمكة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
ضبط مخالفي نظام الإقامة
ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل بمكة
Advertisements
سعيد العربي
نفذت قيادة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل، حيث شارك فيها قوة من المهمات والواجبات وعدد من دوريات المجاهدين على ثلاثة مواقع بشرق مكة المكرمة.

وتفصيلًا، بدأت الحملة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم أمس الأحد وانتهت مع أذان الفجر من يوم الاثنين وشملت الحملة ثلاثة مواقع بحي الشرائع وجعرانة وبئر الغنم.

وأسفرت الحملة عن القبض على أكثر من 112 مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
Advertisements

ترشيحاتنا

اعتراضات بالجملة من الاتحاد السكندري على هدف الأهلي والحكم يرد

وثيقة سرية تكشف كواليس تآمر إسرائيل وإنجلترا وفرنسا في شن العدوان على مصر

هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يوضح |فيديو

ترتيب جدول الدوري المصري عقب فوز النادي الأهلي على الاتحاد 0/4

توقف عن تناولها فورًا | 6 أطعمة ضارة بـ صحة الدماغ وتؤثر على الذكاء

بـ 5 جنيهات.. وصفة سحرية لشد ترهلات الجسم في اسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور