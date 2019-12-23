اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

طايح في الكل | الأهلي يكتفي برباعية في مرمى الاتحاد السكندري ويتصدر الدوري
اكتسح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.
سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي فى الميركاتو الشتوي .. فيديو
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الأحمر من ضم الصفقة الثانية التي سيتعاقد معها الفريق الأول لدعم صفوفه في يناير المقبل.
الدوري لا يقارن بأفريقيا.. فايلر: إحراز أحمد الشيخ هدفا لا يعني مشاركته أساسيًا.. فيديو
تحدث رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي.
أول جائزة من رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد بالأربعة
قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري مساء اليوم.
الأهلي يكشف حقيقة العروض المقدمة لضم وليد أزارو
أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي عروض لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول للكرة.