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تعليم

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية إلى قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
جامعة الفيوم تنظم
جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية إلى قرية كحك بحري بمركز يوسف ال
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور محمد عيسى سيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع فعاليات قافلة جامعة الفيوم الطبية بقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالتعاون مع كليات الطب والصيدلة والتمريض والإدارة العامة لرعاية الشباب والمجلس القومي للشباب ومديرية الصحة بالفيوم.

جاءت القافلة برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم. وبحضور الدكتور عاصم عيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع و سوزان عبد القادر مدير عام خدمة المجتمع وعدد من أطباء مستشفيات الجامعة فى تخصصات متنوعة.

أكد الدكتور محمد عيسى أن تنظيم القافلة يأتي انطلاقا من رسالة جامعة الفيوم ودور قطاع خدمة المجتمع بالجامعة فى خدمة المجتمع المحلى والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وأضاف أن القافلة تشمل تخصصات طبية متنوعة منها الباطنة والأطفال والجلدية والرمد والأسنان والعظام والنساء والصدرية.

صرح الدكتور عاصم العيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع بأن القافلة الطبية شارك فيها عدد 18 طبيبا من الجامعة قامت بالكشف على عدد 1600 حالة من أهالى القرية حيث تم الكشف وصرف العلاج ل 450 حالة فى تخصص الأطفال و270 حالة باطنة و230 حالة رمد و170 حالة جلدية و180 حالة صدرية و190 عظام و110 نساء وطب أسرة.
جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية إلى قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق
جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية إلى قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق
جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية إلى قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق
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