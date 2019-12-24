جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية إلى قرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق

شهد الدكتور محمد عيسى سيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع فعاليات قافلة جامعة الفيوم الطبية بقرية كحك بحري بمركز يوسف الصديق التي نظمتها الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالتعاون مع كليات الطب والصيدلة والتمريض والإدارة العامة لرعاية الشباب والمجلس القومي للشباب ومديرية الصحة بالفيوم.





جاءت القافلة برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم. وبحضور الدكتور عاصم عيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع و سوزان عبد القادر مدير عام خدمة المجتمع وعدد من أطباء مستشفيات الجامعة فى تخصصات متنوعة.





أكد الدكتور محمد عيسى أن تنظيم القافلة يأتي انطلاقا من رسالة جامعة الفيوم ودور قطاع خدمة المجتمع بالجامعة فى خدمة المجتمع المحلى والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وأضاف أن القافلة تشمل تخصصات طبية متنوعة منها الباطنة والأطفال والجلدية والرمد والأسنان والعظام والنساء والصدرية.



