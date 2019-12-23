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وثيقة سرية تكشف كواليس تآمر إسرائيل وإنجلترا وفرنسا في شن العدوان على مصر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:56 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، وثيقة سيفر التي تفند تفاصيل خطة العدوان الثلاثي على مصر.

وقال الإعلامي عمرو خليل،: "بروتوكول سيفر ظل سرا لمدة 40 عاما، وهو بروتوكول للتآمر على الدولة المصرية واجتمع ممثلو فرنسا وإنجلترا وإسرائيل من أجل وضع خطة العدوان الثلاثي على مصر".

وأضاف عمرو خليل: "كان الاتفاق هو أن تبدأ إسرائيل بالهجوم ويتبعها التدخل الفرنسي والبريطاني وتم تحييد الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع عمور خليل: "الوثيقة تؤكد بدء إسرائيل الهجوم في 29 أكتوبر 1956 وبريطانيا وفرنسا تخاطبان إسرائيل ومصر يوم 30 أكتوبر، وتطالبان مصر بوقف القتال وانسحاب القوات المصرية 10 أميال من القناة والسماح للقوات البريطانية والفرنسية اتخاذ مواقع مهمة على قناة السويس لحماية الملاحة الدولية".
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