حبس عاطل انتقم من زوج طليقته بإشعال النيران في سيارته

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران فى سيارة زوج طليقته بدائرة القسم انتقاما منه للزواج به.





وكان نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى كشف غموض بلاغ بتعرض ميكروباص للاحتراق خلال توقفه بحى المطرية، حيث تبين أن طليق زوجة صاحب الميكروباص وراء ارتكاب الواقعة لعلمه بزوجها من آخر.





وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.





تبلغ للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بشارع محمود هويدي بمنطقة عين شمس الغربية ـ دائرة القسم.





بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بسيارة ميكروباص ماركة ملك موظف بالمعاش مما أدى احتراق السيارة من الداخل "دون إصابات" وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.





وبسؤال مالك السيارة وزوجته اتهما طليق الأخيرة "عاطل" بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.



