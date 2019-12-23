الكواليس الكاملة لمباراة الأهلي والاتحاد بعدسة صدى البلد ..فيديو

رصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، كواليس خاصة في مواجهة النادي الأهلي ومنافسه الاتحاد السكندري بالمباراة التي أقيمت اليوم الاثنين.





والتقطت صورا تظهر تواجد حمدي فتحي في استاد القاهرة لمساندة النادي الأهلي رغم إصابته، وتصافح الجهازان الفنيان للأهلي والاتحاد قبل انطلاق المباراة، إضافة إلى تواجد الجماهير في ملعب المباراة.





كما سلطت عدسة "صدى البلد"، الضوء على اعتراضات لاعبي والجهاز الفني للاتحاد السكندري على الهدف الثاني للنادي الأهلي الذي سجله محمد مجدي أفشة.





واكتسح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منافسه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز.





وسجل الأهلي رباعيته عن طريق احمد الشيخ في الشوط الأول ومحمد مجدى أفشة ووليد ازارو وعلي معلول في الشوط الثاني.