برلماني: تشغيل محطة دحرجة السيارات إضافة استثمارية هائلة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أهمية عقد الامتياز الذي وقعه المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع أحد التحالفات العالمية، لإقامة وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة سيارات ومركبات «رورو» بنظام BOT بالأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد. وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد وأنفاق 3 يوليو بجنوب بورسعيد نوفمبر الماضي.



وقال بدوي في بيان له، إن ذلك يأتي في ظل توجهات الدولة المصرية للعمل على تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، منوها أنه بموجب هذا العقد سيقوم التحالف باستغلال رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، وستوفر العشرات من فرص العمل.



وشدد النائب على أن العمل جاري على قدم وساق لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجعلها منطقة صناعية واستثمارية أولى تجذب المليارات من الاستثمارات المباشرة وتوفر آلاف من فرص العمل، قائلا إنه من المتوقع لهذه المنطقة جذب عشرات المليارات من الدولارات خلال فترة وجيزة جدًا.