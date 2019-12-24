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سيارات

ارتفاع مبيعات السيارات في مصر 2020 بسبب تسهيلات الأقساط والقروض

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
مبيعات السيارات في
مبيعات السيارات في مصر
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اشرف عطية
أعلنت رابطة مصنعي السيارات في مصر أن القرار الذي صدر بخصوص رفع قيمة الحد الأقصى لأقساط السيارات من إجمالي قيمة الدخل الي 50% سيحقق زيادة في مبيعات السيارات في السوق المصري بنسبة تصل الي 10% تقريبًا خلال عام 2020 وأكدت الرابطة أن قرار البنك المركزي سيكون له دور كبير في زيادة قروض السيارات بجانب القروض الأخرى.

مبيعات السيارات في مصر

وسيرفع القرار من مبيعات سوق السيارات مع توسع البنوك في توفير برامج التمويل المختلفة للسيارات في العام المقبل خاصة أن قروض السيارات تعتبر وسيلة رئيسية لمبيعات السيارات الجديدة في مصر في ظل سيطرتها على تحقيق نسبة تفوق ثلاثة أرباع مبيعات سوق السيارات في مصر بجانب دخولها كذلك في تقسيط المستعمل. 

مبيعات السيارات في مصر

وكان البنك المركزي قد قيد في وقت سابق القيمة الأقصى للأقساط الشهرية بشكل عام الي نسبة 35% من قيمة الدخل أي ما يعادل ثلث دخل المواطنين وبالتالي فشل الكثيرون في الحصول على تمويل لسياراتهم نتيجة لذلك.
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