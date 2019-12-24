بدلة مايكل جاكسون.. رجاء الجداوي تقدم 5 تصميمات كلاسيكية في عرض أزياء هاني البحيري

قدمت الفنانة رجاء الجداوي خمس تصميمات في عرض أزياء هاني البحيري وتنوعت التصميمات ما بين الكلاسيكية والعصرية، حيث اعتمدت على اختيار الألوان الأساسية باللون الأسود، والأزرق، والأبيض، الذي يتداخل معه اللون الذهبي، والأحمر، ومن بينهم بدلة سوداء مع اللون الذهبي على طريقة مايكل جاكسون.





ويحتوي عرض ازياء المصمم العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها خمس قطع من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرته على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.



وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجه عن المألوف، حيث قدمت التحيه لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض ازياء هاني البحيري.



وكان من أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري ، نهال عنبر ، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير ، الإعلامية ماجدة نور الدين، مفيد فوزي ، لطيفة، صابرين ، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام ابراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها احمد ، دعاء فاروق، لبلبة.



وحضر عرض الأزياء أيضا شريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، ، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.



