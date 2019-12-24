رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: قضايا التصالح وصلت إلى 70 ألف قضية حتى الآن فقط

قال المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ،:إننا في بداية دور الانعقاد الخامس منذ ان توليت لجنة الإسكان قمنا باستعراض قانون مخالفات البناء وماذا حدث به منذ صدوره حتى تاريخة .





وأضاف " سعد" خلال تصريحات تليفزيونية ، أن عدد المخالفات المسجلة في الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حوالي 3 مليون مخالفة وما تم التقديم للتصالح عليه حتى بداية شهر 10 الماضي 10 آلاف مصالحه فقط .





واوضح " سعد " ان قضايا التصالح وصلت الى 70 ألف قضية حتى الآن ، وبعدها قمنا بعقد اجتماع بحضور وزير الإسكان لأن لدينا العديد من المشاكل وتنقسم إلى 3 محاور الاولي هي مشلكة في بعض مواد التشريع المشكلة الثانية ان الادارات المحلية ليست متعاونة تماما والمشكلة الثالثة أنه ليس هناك تسويق اعلامي كافي لهذا القانون .





وتابع " سعد " أن وزير الإسكان سيكون بتنفيذ حملة اعلامية حتى يكون الجميع لدية علم بالقانون .



