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رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: قضايا التصالح وصلت إلى 70 ألف قضية حتى الآن فقط

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
قانون التصالح
قانون التصالح
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إبراهيم القادري
قال المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ،:إننا في بداية دور الانعقاد الخامس منذ ان توليت لجنة الإسكان قمنا باستعراض قانون مخالفات البناء وماذا حدث به منذ صدوره حتى تاريخة .

وأضاف " سعد" خلال تصريحات تليفزيونية ، أن عدد المخالفات المسجلة في الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حوالي 3 مليون مخالفة وما تم التقديم للتصالح عليه حتى بداية شهر 10 الماضي 10 آلاف مصالحه فقط .

واوضح " سعد " ان قضايا التصالح وصلت الى 70 ألف قضية حتى الآن ، وبعدها قمنا بعقد اجتماع بحضور وزير الإسكان لأن لدينا العديد من المشاكل وتنقسم إلى 3 محاور الاولي هي مشلكة في بعض مواد التشريع المشكلة الثانية ان الادارات المحلية ليست متعاونة تماما والمشكلة الثالثة أنه ليس هناك تسويق اعلامي كافي لهذا القانون .

وتابع " سعد " أن وزير الإسكان سيكون بتنفيذ حملة اعلامية حتى يكون الجميع لدية علم بالقانون .

واستكمل " سعد" ان المادة الأولى تنص انه يجوز التصالح في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008.
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