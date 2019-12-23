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أخبار العالم

السعودية تستعد لـ رأس السنة بمفاجأة هي الأولى في تاريخها | اعرف التفاصيل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:56 م
سعيد العربي
في سابقة تعد الأولى في تاريخها، تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بعيد رأس السنة 2020 ضمن برنامج فعاليات لم تشهد الرياض مثله من قبل، في حين ينظر الاتجاه المحافظ لهذه المناسبة على أنها تقليدٌ للغرب.

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة بعد أيام قليلة، وذلك لأول مرة في تاريخها، خاصة في ظل الطابع المحافظ للمجتمع السعودي. وأعلنت العديد من الحسابات السعودية على موقع "تويتر" عن الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث نشر حساب "كاليندر السعودية" تصميمًا لإعلان عن يوم الاحتفال وأهم الحفلات التي ستقام فيه

وسيقام الاحتفال في "مدينة ملهم" الواقعة شمال العاصمة الرياض، حسب ما جاء في موقع" بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية، في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

ويتضمن برنامج الاحتفال مفاجآت منها عروض ألعاب نارية و"دي جي" والعد التنازلي لعام 2020 بالإضافة لفعاليات أخرى.

وشهدت هذه الفعاليات انتقادات من شخصيات دينية سعودية، إذ أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الدكتور صالح الفوزان، في تصريح سابق أن "المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعًا". كما وصفها "بالبدعة الشرعية".

تأتي هذه الخطوة ضمن التغييرات التي تشهدها السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وتحت ما يسمى بالرؤية الإصلاحية والتي تعتبر كسرًا للقيود التي عاشتها المملكة لسنوات.


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