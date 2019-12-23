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توك شو

عاملة بمصنع للسجاد اليدوي بـ الأسمرات: أحصل على راتب مجز والحي نظيف وراق.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت نجلاء أحمد إحدى العاملات بمصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات، إنها انتقلت لـ حي الأسمرات منذ عام ونصف، مضيفة: "كنت ساكنة في منشية ناصر".

وأضافت نجلاء أحمد في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "حي الأسمرات نظيف وراق".

وتابعت نجلاء أحمد: "لم أعمل في مجال صناعة السجاد اليدوي في منشية ناصر ولكنني قررت العمل في مصنع السجاد اليدوي بعد الانتقال إلى حي الأسمرات".

وأكملت نجلاء أحمد: "تم الترحيب بي ولم يكن لدي فكرة عن كيفية صنع السجاد اليدوي وتعلمت طريقة العمل في شهرين، والعمل في حي الأسمرات مجز واحصل على مرتب مرضي يساعدني علي المعيشة".
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