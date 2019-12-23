عاملة بمصنع للسجاد اليدوي بـ الأسمرات: أحصل على راتب مجز والحي نظيف وراق.. فيديو

قالت نجلاء أحمد إحدى العاملات بمصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات، إنها انتقلت لـ حي الأسمرات منذ عام ونصف، مضيفة: "كنت ساكنة في منشية ناصر".



وأضافت نجلاء أحمد في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "حي الأسمرات نظيف وراق".



وتابعت نجلاء أحمد: "لم أعمل في مجال صناعة السجاد اليدوي في منشية ناصر ولكنني قررت العمل في مصنع السجاد اليدوي بعد الانتقال إلى حي الأسمرات".



وأكملت نجلاء أحمد: "تم الترحيب بي ولم يكن لدي فكرة عن كيفية صنع السجاد اليدوي وتعلمت طريقة العمل في شهرين، والعمل في حي الأسمرات مجز واحصل على مرتب مرضي يساعدني علي المعيشة".

