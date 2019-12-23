عاملة بمصنع للسجاد اليدوي بـ الأسمرات: أحصل على راتب مجز والحي نظيف وراق.. فيديو

قالت نجلاء أحمد إحدى العاملات بمصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات، إنها انتقلت لـ حي الأسمرات منذ عام ونصف، مضيفة: "كنت ساكنة في منشية ناصر".
وأضافت نجلاء أحمد في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "حي الأسمرات نظيف وراق".
وتابعت نجلاء أحمد: "لم أعمل في مجال صناعة السجاد اليدوي في منشية ناصر ولكنني قررت العمل في مصنع السجاد اليدوي بعد الانتقال إلى حي الأسمرات".
وأكملت نجلاء أحمد: "تم الترحيب بي ولم يكن لدي فكرة عن كيفية صنع السجاد اليدوي وتعلمت طريقة العمل في شهرين، والعمل في حي الأسمرات مجز واحصل على مرتب مرضي يساعدني علي المعيشة".
وأضافت نجلاء أحمد في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، قائلة: "حي الأسمرات نظيف وراق".
وتابعت نجلاء أحمد: "لم أعمل في مجال صناعة السجاد اليدوي في منشية ناصر ولكنني قررت العمل في مصنع السجاد اليدوي بعد الانتقال إلى حي الأسمرات".
وأكملت نجلاء أحمد: "تم الترحيب بي ولم يكن لدي فكرة عن كيفية صنع السجاد اليدوي وتعلمت طريقة العمل في شهرين، والعمل في حي الأسمرات مجز واحصل على مرتب مرضي يساعدني علي المعيشة".