أمل قنصوة تكشف تفاصيل مبادرة سيدات مصر الريفيات عدن للإنتاج

اطلقت الدكتورة أمل قنصوة المستشار الاعلامى لمؤسسة القادة مبادرة "سيدات مصر الريفيات عدن للإنتاج"، لاستعادة طاقة الفلاحة المصرية الكامنة وإعادة توجيهها لتعظيم الفائدة منها.





ويأتي ذلك ليؤكد على عظمة الفلاحة المصرية التى ألهمت صانع تمثال الحرية بشخصيتها ، وهي الشاهد تاريخها على دورها وإسهاماتها فى إستقرار الأسرة ودعم الرجل و صناعة أجيال من العلماء والقيادات ممن بصموا بإسهماتهم فى بناء مصر الحديثة، ففضل السيدة المصرية محفور فى عقل الأمة بحروف من نور لا يمحوها زمن ولا يدركها نسيان.





وقالت قنصوة فى تصريحات صحفية للتعريف بمبادرتها الجديدة، إن السيدة المصرية إعتادت على الإنتاج والمساهمة الإقتصادية فى بناء الأسرة معتمدة على خطوط إنتاج متواضعة بسيطة فى أدواتها عميقة فى أثارها مثل تربية الدواجن وغيرها من الأنشطة التى ساهمت فى سد الإحتياجات الأولية للأسرة.





وتابعت:"الريفية تساهم بإنتاجها العفوى فى الحفاظ على إستقرار الأسرة لذلك كانت وستظل السيدة الريفية مثال يحتذى به فى مواجهة التحديات التى تهدد إستقرار وكيان الأسرة ".





وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتى كمشاركة للدولة المصرية التى تلمست قوة السيدة المصرية وعملت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة على إنصاف سيدات مصر ووضعهم على قائمة قرارات الدولة وبؤرة أهتماماتها ووضعها فى صفوف متقدمة فى معركة التحرر الوطنى التى يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إستعادت مكانة مصر ودورها الريادى.



