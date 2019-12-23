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أخبار البلد

أمل قنصوة تكشف تفاصيل مبادرة سيدات مصر الريفيات عدن للإنتاج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:53 م
سيدات مصر الريفيات
سيدات مصر الريفيات عدن للإنتاج
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صدى البلد
اطلقت الدكتورة أمل قنصوة المستشار الاعلامى لمؤسسة القادة مبادرة "سيدات مصر الريفيات عدن للإنتاج"، لاستعادة طاقة الفلاحة المصرية الكامنة وإعادة توجيهها لتعظيم الفائدة منها.

ويأتي ذلك ليؤكد على عظمة الفلاحة المصرية التى ألهمت صانع تمثال الحرية بشخصيتها ، وهي الشاهد تاريخها على دورها وإسهاماتها فى إستقرار الأسرة ودعم الرجل و صناعة أجيال من العلماء والقيادات ممن بصموا بإسهماتهم فى بناء مصر الحديثة، ففضل السيدة المصرية محفور فى عقل الأمة بحروف من نور لا يمحوها زمن ولا يدركها نسيان.

وقالت قنصوة فى تصريحات صحفية للتعريف بمبادرتها الجديدة، إن السيدة المصرية إعتادت على الإنتاج والمساهمة الإقتصادية فى بناء الأسرة معتمدة على خطوط إنتاج متواضعة بسيطة فى أدواتها عميقة فى أثارها مثل تربية الدواجن وغيرها من الأنشطة التى ساهمت فى سد الإحتياجات الأولية للأسرة.

وتابعت:"الريفية تساهم بإنتاجها العفوى فى الحفاظ على إستقرار الأسرة لذلك كانت وستظل السيدة الريفية مثال يحتذى به فى مواجهة التحديات التى تهدد إستقرار وكيان الأسرة ".

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتى كمشاركة للدولة المصرية التى تلمست قوة السيدة المصرية وعملت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة على إنصاف سيدات مصر ووضعهم على قائمة قرارات الدولة وبؤرة أهتماماتها ووضعها فى صفوف متقدمة فى معركة التحرر الوطنى التى يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إستعادت مكانة مصر ودورها الريادى.

وأكدت قنصوة أن المبادرة ستبحث عن كل يد عاملة لدعمها، وأنها ليست مبادرة بقدر كونها ثمرة فى طريق الإنتاج الذى تراه قنصوة هو الحل من أجل مجتمع أكثر رفاهية واستقرار، وأنها ستعمل على استنهاض همم سيدات مصر للإصطفاف من اجل مصر لتحيا مصر.
أمل قنصوة تكشف تفاصيل مبادرة سيدات مصر الريفيات عدن للإنتاج
أمل قنصوة تكشف تفاصيل مبادرة سيدات مصر الريفيات عدن للإنتاج
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