اخبار الفن .. خلع سارة نخلة لزوجها.. مايوهات منة فضالى تثير الجدل.. رسالة أصالة لـ تركى آل الشيخ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود
نشرت الفنانة سارة نخلة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رفعها لقضية خلع على زوجها الفنان احمد عبد الله محمود.
وفاة فنان لبنانى شهير لقب بـ شاويش الرحبانية
توفى منذ قليل الفنان اللبنانى وليم حسوانى وذلك عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
مايوهاتي مقاس أطفال | منة فضالى تثير الجدل بتصريح صادم | فيديو
كشفت الفنانة منة فضالى أنها تعانى كثيرا من عدم القدرة على وجود مايوهات مقاسى حيث أن جميع مايوهاتى مقاس أطفال.
منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر
كشفت الفنانة منة فضالى سر خلافها حتى الآن، مع الفنان محمد فؤاد، وأصبح هناك حالة من عدم التواصل بينهما وانقطعت علاقة الصداقة تحديدا بعد أزمة عيد الميلاد الذى بسببه صرح فؤاد فى أكثر من وسيلة إعلامية أنه ندمان على حضوره.
أصالة توجه رسالة مؤثرة إلى تركي آل الشيخ
نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه كلمات مؤثرة للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
بسبب زلات لسانها وأزماتها المتكررة.. ميريام فارس توجه رسالة ل شيرين عبد الوهاب.. فيديو
كشفت الفنانة ميريام فارس عن رايها فى زلات لسان شيرين عبد الوهاب والتى اثارت جدلا واسعا فى الفترة الاخيرة وتحديدا بحفلاتها فى السعودية بموسم الرياض.
سارة نخلة ترفع قضية خلع على زوجها أحمد عبد الله محمود
نشرت الفنانة سارة نخلة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رفعها لقضية خلع على زوجها الفنان احمد عبد الله محمود.
وفاة فنان لبنانى شهير لقب بـ شاويش الرحبانية
توفى منذ قليل الفنان اللبنانى وليم حسوانى وذلك عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
مايوهاتي مقاس أطفال | منة فضالى تثير الجدل بتصريح صادم | فيديو
كشفت الفنانة منة فضالى أنها تعانى كثيرا من عدم القدرة على وجود مايوهات مقاسى حيث أن جميع مايوهاتى مقاس أطفال.
منة فضالي تكشف تفاصيل خلافها مع محمد فؤاد.. وسبب الزواج في السر
كشفت الفنانة منة فضالى سر خلافها حتى الآن، مع الفنان محمد فؤاد، وأصبح هناك حالة من عدم التواصل بينهما وانقطعت علاقة الصداقة تحديدا بعد أزمة عيد الميلاد الذى بسببه صرح فؤاد فى أكثر من وسيلة إعلامية أنه ندمان على حضوره.
أصالة توجه رسالة مؤثرة إلى تركي آل الشيخ
نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توجه فيه كلمات مؤثرة للمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.
بسبب زلات لسانها وأزماتها المتكررة.. ميريام فارس توجه رسالة ل شيرين عبد الوهاب.. فيديو
كشفت الفنانة ميريام فارس عن رايها فى زلات لسان شيرين عبد الوهاب والتى اثارت جدلا واسعا فى الفترة الاخيرة وتحديدا بحفلاتها فى السعودية بموسم الرياض.