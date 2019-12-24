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أخبار العالم

اتفاق بين كييف والانفصاليين على تبادل الأسرى

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

اتفقت سلطات كييف والانفصاليون المقربون من روسيا في شرق البلاد، الاثنين، على تبادل للأسرى قبل نهاية 2019، وهو أحد إجراءات خفض التصعيد التي انبثقت عن قمة باريس للسلام. 

وقالت داركا أوليفر المتحدثة باسم مفاوضي كييف: "توصلنا إلى اتفاق لتبادل الأسرى قبل نهاية العام، كما سبق أن أعلن في نتائج قمة النورماندي بباريس". وضمت القمة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وأكد الممثل الروسي بوريس جريزلوف وكذلك الانفصاليون الخبر للوكالات الروسية، وتم التوصل إلى الاتفاق خلال مؤتمر ثلاثي عبر الفيديو بين الأطراف الثلاثة.

وأسفرت اتفاقات مينسك للسلام في 2015 عن تراجع كبير للعنف، لكن التسوية السياسية للنزاع لازالت متعثرة.

وتبادلت موسكو وكييف في سبتمبر الماضي عددًا كبيرًا من الأسرى، في أول مؤشر انفراج بين الجارين منذ 2014.
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