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منتجات بأعلى مستوى.. صاحب مصنع سجاد يدوي بـ الأسمرات: نستهدف التصدير للخارج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
عمر السبكي صاحب مصنع
عمر السبكي صاحب مصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات
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هاني حسين
قال عمر السبكي صاحب مصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات، إن كل العاملين في المصنع تم تعليمهم أصول الحرفة في حي الأسمرات.

وأضاف عمر السبكي في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "بدأنا العمل على إنتاج أعلى مستوى من السجاد اليدوي ونستخدم صوفا مصريا وحريرا".

وأكمل عمر السبكي: "ننتج سجادا بأعلى المواصفات العالمية، ويتم تصدير معظمها للخارج ونستهدف التصدير للخارج".

وتابع عمر السبكي: "مصر هي رقم 2 عالميا في صناعة السجاد، ولدينا سوق واعد من السجاد المصري وطلبات كثيرة على السجاد المصري"، مضيفا: "سجاد الحرير الطبيعي سعر المتر فيه لا يقل عن 1600 دولار".
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