منتجات بأعلى مستوى.. صاحب مصنع سجاد يدوي بـ الأسمرات: نستهدف التصدير للخارج

قال عمر السبكي صاحب مصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات، إن كل العاملين في المصنع تم تعليمهم أصول الحرفة في حي الأسمرات.





وأضاف عمر السبكي في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "بدأنا العمل على إنتاج أعلى مستوى من السجاد اليدوي ونستخدم صوفا مصريا وحريرا".





وأكمل عمر السبكي: "ننتج سجادا بأعلى المواصفات العالمية، ويتم تصدير معظمها للخارج ونستهدف التصدير للخارج".



