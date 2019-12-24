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رياضة

أخبار نادي الزمالك| قيمة عضوية النادي| الرد على أزمة عواد وأبو جبل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
نور عادل
أخبار نادي الزمالك|
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 23-12-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:

حدد مجلس إدارة الزمالك القيمة المالية الجديدة لعضوية النادي وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية التي أقيمت في سبتمبر الماضي وفي إطار سعي الإدارة لتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي الفترة القادمة.

رد نادي الزمالك على أزمة "انستجرام" الشهيرة بين حارسيه محمد عواد، ومحمد أبوجبل، التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية.

قام المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى زامبيا وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي بمعاينة ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية الذي ستقام عليه مواجهة الزمالك مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أعلنها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، استبعاد البعض من لاعبي الفريق .

وصل المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة زامبيا إلى مدينة ندولا الزامبية وبصحبته الثنائى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة المواجهة مع فريق الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الثلاثاء.
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