تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

شاركت الفنانة أصالة متابعهيا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير .





خطفت الفنانة أصالة الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل و ذا أكمام طويلة وقد حمل الفستان توقيع مصمم الأزياء nicolasjebran، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة التى زادت من فخامة التصميم.





ووضع لها خبير التجميل أحمد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصففة جيسي.



