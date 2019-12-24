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مرأة

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
أصالة
أصالة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة أصالة متابعهيا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير .

خطفت الفنانة أصالة الأنظار بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل و ذا أكمام طويلة وقد حمل الفستان توقيع مصمم الأزياء nicolasjebran، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة التى زادت من فخامة التصميم.

ووضع لها خبير التجميل أحمد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصففة جيسي.

وتزينت الفنانة أصالة ببعض المجوهرات الألماسية الراقية التى زادت من قيمة و أناقة إطلالتها... إليكم الصور.. 
تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر
تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر
تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر
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