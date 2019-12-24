رئيس الطب الوقائي: لا يوجد شيء يسمى بـ إنفلونزا الخنازير.. وأنباء الإصابة به شائعات

تم القضاء عليه عام 1980.. تعرف على الفرق بين فيروس الجدري الجديري المائي.. الإصابة بالأول تسبب تشوهات.. والانتقال المباشر يعتبر الأخطر.. وبهذه الطريقة يتم الوقاية منه وعلاجه