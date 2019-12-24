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رئيس الطب الوقائي: لا يوجد شيء يسمى بـ إنفلونزا الخنازير.. وأنباء الإصابة به شائعات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
الانفلونزا
الانفلونزا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الفترة الماضية اثير فيها موضوع وجود انفلونزا الخنازير، وهذا الموضوع غير موجود بالفعل لأنه لا يوجد ما يسمى بإنفلونزا الخنازير والإنفلونزا هي "h1n1" وهي إحدى أنواع الإنفلونزا الموسمية ويتفاوت مفعولها إما أن تكون متوسطة أو شديدة أو ضعيفة.

وأضاف "عيد" أن الانفلونزا من الأمراض الموسمية الشائعة وهي سريعة الانتشار عالميا حيث تتراوح معدلات الإصابة في العالم سنويا ما بين 5% إلى 10% من البالغين من 20%إلى 30% من الأطفال كما أن المرض ينتشر بسهولة من المصابين عن طريق الرذاذ المحمل بالفيروس عند السعال وينتقل أيضا عن طريق الأيدي الملوثة.

وأوضح " عيد" أن أعراض هذا المرض تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة ستكون 38 أو أكثر مصاحب لها احتقان في الحلق وسعال جاف وصداع وألم في العضلات.

وتابع "عيد" أن الانفلونزا تصيب أي شخص ولكن الأكثر عرضة للإصابة هم الأطفال والمسنين والسيدات الحوامل والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو الرئة والفشل الكلوي أو المصابين بضعف المناعة.

واستكمل " عيد" أن مصر صاحبة مناخ جيد جدا مقارنة المصابين في مصر بالعالم لا يعد شيئا لأن العالم يصاب بالملايين كل يوم.
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