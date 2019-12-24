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توك شو

عاملات في مصنع ملابس بـ الأسمرات: الحي وفر لنا فرص عمل.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قالت هالة خالد، إحدى العاملات في مصنع لإنتاج الملابس بحي الأسمرات، إنها مقيمة في حي الأسمرات منذ 3 سنوات، وكانت قبل ذلك مقيمة في الدويقة.

وأضافت هالة خالد في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "أعمل في صناعة الملابس منذ عام، ولم اكن اعمل قبل الانتقال إلى حي الأسمرات".

وتابعت هالة خالد:" الحياة في حي الأسمرات أفضل من الدويقة لأن الحي يتميز بالنظافة".

وفي سياق متصل، قالت رشا إحدى العاملات في مصنع الملابس بحي الأسمرات، إن الحياة في حي الأسمرات أفضل بكثير من الحياة في الدويقة.

وأوضحت رشا، أن حي الأسمرات يتميز بالأمن والأمان والنظافة، مضيفة أنها خاضت تدريبا في المصنع، وتم تعيينها على الفور. 
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