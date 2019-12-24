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تكنولوجيا

هاتف Sony Xperia الجديد يأتى بثقب في الشاشة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن هاتف Sony Xperia القادم سيواكب التريند الحالى بتقديم شاشة كاملة دون أي حواف، ولكن بثقب فى المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يبدو التصميم الجديد لهاتف سونى الرائد الذى يأتى ضمن فئة الـ Flagship مشابه تمامًا، لهاتف سامسونج الحالى Galaxy Note 10.

وسيحمل الهاتف إسم Xperia 3، والذى سيمتلك معالجا قويًا من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 12 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يأتى Xperia 3 بكاميرا أساسيية سداسية توفر تجربة تصوير احترافية، وهى الميزة الجديدة التى ستحاول سونى اليابانية العريقة المنافسة بها من جديد فى سوق الهواتف الذكية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الهاتف فى أخر شهر فبراير القادم من العام الجديد.
هاتف Sony Xperia الجديد يأتى بثقب في الشاشة
هاتف Sony Xperia الجديد يأتى بثقب في الشاشة
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