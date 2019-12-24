هاتف Sony Xperia الجديد يأتى بثقب في الشاشة

يبدو أن هاتف Sony Xperia القادم سيواكب التريند الحالى بتقديم شاشة كاملة دون أي حواف، ولكن بثقب فى المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يبدو التصميم الجديد لهاتف سونى الرائد الذى يأتى ضمن فئة الـ Flagship مشابه تمامًا، لهاتف سامسونج الحالى Galaxy Note 10.





وسيحمل الهاتف إسم Xperia 3، والذى سيمتلك معالجا قويًا من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 12 جيجابايت.





ولعشاق التصوير يأتى Xperia 3 بكاميرا أساسيية سداسية توفر تجربة تصوير احترافية، وهى الميزة الجديدة التى ستحاول سونى اليابانية العريقة المنافسة بها من جديد فى سوق الهواتف الذكية.



