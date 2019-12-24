إحنا رجالة.. أطفال حي الأسمرات أبطال المستقبل في كرة القدم.. فيديو

قال إسماعيل المهدي مدرب كرة قدم بـ حى الأسمرات، إن كل الأطفال بحي الأسمرات لم تتاح لهم الفرصة لممارسة كرة القدم في نوادي لأنهم كانوا يقيمون في عشوائيات.





وأضاف إسماعيل المهدي في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "نحن نقوم بتعديل سلوك الأطفال ونعلم الأطفال رياضة كرة القدم".





وتابع إسماعيل المهدي: "لدينا 1200 لاعب كرة قدم في حي الأسمرات بداية من 5 إلى 15 عام، ونحن على أمل المشاركة في الدوري".





ومن جانبه قال الطف زياد: "بتمرن كرة القدم في حي الأسمرات منذ عام ويلعب في مركز المهاجم".



