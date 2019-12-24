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فن

في ذكرى ميلاد عمر الجيزاوي| قصة تهديده بسبب السخرية من الملك فاروق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
الملك فاروق - عمر
الملك فاروق - عمر الجيزاوي
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سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الجيزاوي، الممثل والمطرب الشعبي والمونلوجيست، الذي ولد في الجيزة في مثل هذا اليوم 1917.

عمر سيد سيد سالم، وهو الاسم الحقيقي لـ عمر الجيزاوي، لم يستكمل تعليمه، وعمل في ورشة أبيه، قبل أن يعمل في الأفراح والملاهي الليلية. 

اشتهر عمر الجيزاوي، بشخصية "الصعيدي الساذج" في أعماله الفنية، وقد توقف عن العمل في الخمسينيات بسبب الاكتئاب وعدم الرضا نتيجة تجاهل تكريمه في بلده اسوة بغيره من الفنانين، حتي توفي في 22 من ابريل عام 1983.

قال الجيزاوي، في أحد حواراته: "كنت أسخر بالمونولوج من أفعال الملك فاروق لدرجة انهم وضعوا اسمي في كشوفات البوليس السياسي علي اني شيوعي، وهددوني بعدها بقولهم لن تجد عملا بعد الآن وسنفتش بيتك كل يوم وربما تدخل السجن بحجة او بأخرى سنلفقها لك، وهناك حل اذا قبلته تركناك، وهو أنك لابد أن تشيد في أغانيك بالملك وكل أفراد الأسرة، وهو ما رفضته بالثلاثة، ما جعلني اغلق الباب علي نفسي مقررا الاعتزال حتى قامت ثورة 1952". 
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