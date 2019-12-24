وزارة الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا ينقطع عنها التيار في العطلات الرسمية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، إن نظام شحن العدادات الكهرباء أصبح يعمل على برنامج يسمى برنامج الشحن الموحد وهذا في إطار تطوير نظام الشحن هذا البرنامج نحن في إطار تعميمه على الشركات .





وأضاف " حمزة " أن لدينا 9 شركات توزيع وسيتم تعميم هذا البرنامج طبقا الي الجدول المتاح لكل شركة ، ومن ضمنهم شركة القناة لتوزيع الكهرباء هي من ستقوم بتجربة هذا البرنامج .





وأوضح " حمزة " أن شحن الكارت سيكون من خلال شركات الدفع الإلكتروني وهذا التطبيق نعمل على تعميمه تدريجيا موضحا أن العدادات مسبوقة الدفع لا ينقطع عنها التيار الكهربي في العطلات الرسمية حتى ولو نفذت قيمة الشحن .





وتابع " حمزة" أن تحديث البرنامج الخاص بشحن العدادات هذا يأتي في إطار تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين .



