AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يسعى لعودة الانتصارات على حساب إنتاج مختار في الدوري المصري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
فريق الكرة الأول
فريق الكرة الأول بنادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاستكمال مشوار بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الإنتاج الحربي، ساعيًا لمصالحة جماهيره بعد فقدان خمس نقاط في المباراتين الماضيتين.

الزمالك نال خسارته على يد طلائع الجيش في الجولة الثامنة من عمر البطولة المحلية، قبل التعادل مع سموحة سلبيًا في الجولة التاسعة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي في السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد السلام، في الجولة العاشرة بالدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين، بينما نال خسارتين، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

طالع التفاصيل.. كارتيرون يحتفي بـ طارق حامد ويوجه رسائل للاعبي الزمالك استعدادًا للإنتاج الحربي

أما الإنتاج الحربي والذي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة أيضًا، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين بينما نال ثلاث هزائم.

وكان الفريق العسكري قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له بالمسابقة على حساب أسوان وطنطا بهدف دون رد في كل مواجهة.

قائمة الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي
وكان باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة لاعبيه المشاركة في المباراة والتي جاءت على النحو التالي:-

حراسة المرمي: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك
وفي الوقت ذاته أعلن المدرب المخضرم مختار مختار قائمة فريقه والتي ضمت كلًا من:- عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى وعلى فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل إسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب أنان ومامادو نياس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | مشادة بين عمرو جمال ومدافع الإنتاج الحربي

الدوري المصري.. عادل يدير موقعة الإنتاج وسموحة وسلامة لإنبي والجونة

سموحة يتعادل مع الانتاج الحربي 1-1 في الدوري ..فيديو

باسم مرسي وفييرا يقودان هجوم الإنتاج الحربي أمام طنطا

20 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي

مران الزمالك اليوم .. كارتيرون يمنح الفرصة لثنائى فريق الشباب عيد وفيصل

ترشيحاتنا

بعد شائعة زواجها من أحمد السعدني.. ظهور جديد لـ ندى موسى.. شاهد

أخبار الفن| ابنة عمرو دياب تكشف عن صورة حبيبها.. ابنة شقيق عادل إمام تلفت الأنظار.. ظهور صادم لـ أنغام

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

تخلصي من الروائح الكريهة في أماكن الأحذية بالمنزل

القبض على قاتلي كلب المطرية وضبط صاحبه

إخراج شاحن موبايل من جمجمة طفل في السعودية| صور

AdvertisementS

أول جائزة من رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد بالأربعة

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

أحمد عيد عبد الملك عن هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد: عاوزين الـ var وجهاز كشف الكذب

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

متعب متغزلا في مدرب الأهلي: عامل شغل عالي وممتع

الاتحاد السكندري: شرف لنا الخسارة من الأهلي برباعية

أخبار الرياضة | الأهلي محدش قادر عليه في الدوري | إحالة رضا عبدالعال للجنة الانضباط

أحمد الشيخ يكشف سر الاحتفال بهدفه في مرمى الاتحاد ..فيديو

أخبار نادي الزمالك| قيمة عضوية النادي| الرد على أزمة عواد وأبو جبل

مدرب الإسماعيلي: تقصير اللاعبين ومباراة الأهلي وراء الخسارة أمام المقاولون

أول تعليق من أحمد الشيخ عن فوز الأهلي على الاتحاد برباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية