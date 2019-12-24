الزمالك يسعى لعودة الانتصارات على حساب إنتاج مختار في الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاستكمال مشوار بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الإنتاج الحربي، ساعيًا لمصالحة جماهيره بعد فقدان خمس نقاط في المباراتين الماضيتين.





الزمالك نال خسارته على يد طلائع الجيش في الجولة الثامنة من عمر البطولة المحلية، قبل التعادل مع سموحة سلبيًا في الجولة التاسعة.





ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي في السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد السلام، في الجولة العاشرة بالدوري.





ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين، بينما نال خسارتين، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.





طالع التفاصيل.. كارتيرون يحتفي بـ طارق حامد ويوجه رسائل للاعبي الزمالك استعدادًا للإنتاج الحربي





أما الإنتاج الحربي والذي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة أيضًا، حصدها من 4 انتصارات وتعادلين بينما نال ثلاث هزائم.





وكان الفريق العسكري قد نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له بالمسابقة على حساب أسوان وطنطا بهدف دون رد في كل مواجهة.





قائمة الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي

وكان باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة لاعبيه المشاركة في المباراة والتي جاءت على النحو التالي:-





حراسة المرمي: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.





خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي.





خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.





قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك