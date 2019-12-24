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رياضة

أسطورة ليفربول يختار محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للريدز بالعقد الثاني في القرن الـ21

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:39 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
اختار أسطورة فريق ليفربول جيمي كاراجر اللاعب محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإنجليزي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

وكان محمد صلاح قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017، وتمكن من تسجيل 84 هدفًا وصناعة 36 هدفًا في 128 مباراة في مختلف المسابقات.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية التشكيل المثالي لليفربول في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي اختاره كاراجر، وضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، جيرارد.

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، محمد صلاح، لويس سواريز.
أسطورة ليفربول يختار محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للريدز بالعقد الثاني في القرن الـ21
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