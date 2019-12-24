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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: مجلس النواب رفع الحصانة عن بعض الأعضاء.. نائبة الشرقية تعتذر عن إطلاق النار على الهواء: سأسلم سلاحي غدا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب الحالي وضع تشريعات وقوانين كثيرة خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مجلس النواب رفع الحصانة عن عدد من النواب وتم محاكمتهم وحبسهم".

اعتذرت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب على قيامها بإطلاق النيران من سلاحها المرخص، قائلة: "أعتذر للشعب المصري عن خطأ إطلاق النيران في فرح ابنتي".

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من غد سيكون هناك تقلبات جوية وهذا يكون طبيعيا بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل والإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن هذا الوقت من السنة يشهد برودة وتقلبات جوية من شأنها إثارة الرياح وإثارة الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة وسيكون هناك سقوط أمطار.

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تصريحات السفير الصيني في مصر حول ما يحدث في الصين تجاه مسلمي الإيغور.

روت فرحة ضحية الاعتداء الجنسي بفرشوط تفاصيل الاعتداء عليها من قبل 3 عاطلين داخل توك توك مؤكدة أنه تم الاعتداء عليها داخل منزل مهجور معقبة: "حاولوا التخلص مني بعد ذلك ودفني ولكني قاومت واستطعت النجاة"، متابعة: "رموني في التوك توك ولقيت كفن" .

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الأكياس النايلون فى منتهى الخطورة وتسبب السرطان.

وتابع علام خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "وضع الفول فى أكياس نايلون وهو ساخن فى منتهى الخطورة، مطالبا المواطنين بضرورة توخي الحذر.
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