الاتحاد السكندري: شرف لنا الخسارة من الأهلي برباعية

علق محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على خسارة فريقه من الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي سحق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة 10 ببطولة الدوري المصري.





وقال مصيلحي في تصريحات لفضائية القاهرة والناس: "لا أريد التحدث عن التحكيم كثيرًا، أواجه مشكلات مع التحكيم لثالث مرة، واجهنا ناديا كبيرا والأهلي صاحب تاريخ، الشوط الأول كنا ندًا للأحمر وأحرزنا هدفًا مشكوكًا في أمره وتم إلغاؤه".





وأضاف: "هدف الاهلي الثاني تسلل مليون في المائة وأنهى على الفريق وخرجنا من أجواء المباراة، من الصعب أن نعود أمام الأهلي ونحرز 3 أهداف ، جمال الغندور رئيس لجنة الحكام يؤدي كل ما عليه ولكن هناك مباريات معينة تحتاج إلى حكام دوليين كبار".





وأوضح: "وارد أن نخسر من الأهلي وشرف بالنسبة لنا، الأحمر بطل أبطال الدوري باستمرار، والاتحاد من حقه أن ينافس ويكون متواجدًا في المربع الذهبي ويفرح جماهيره، ولكنني أطلب النظرة من جمال الغندور".





وتساءل: "هل الدوري بجمهور أم بدون أين العدل من اتحاد الكرة؟".



