Xiaomi تطلق تحديث جديد لهواتف Redmi K20

بدأت اليوم شركة Xiaomi الصينية أحد أكبر مصنعى الهواتف الذكية فى العالم توفير تحديث جديد لهواتف Redmi K20، والذى يأتى بواجهة تشغيل MIUI 11 على نظام أندرويد 10.0 الجديد.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، بدأ التحديث لأصحاب الهواتف فى الصين اليوم، على أن يتم طرح التحديث لكل دول العالم لاحقًا، وهو الذى يحتوى على واجهة تشغيل MIUI 11 الجديدة.





يذكر أن Redmi K20 ياتى بنسخة Pro بمعالج Snapdragon 855، أحدث معالج من "Qualcomm"، ومن أفضل معالجات الهواتف في العالم، مع شاشة عالية الدقة بمقاس 6.39 بوصة، وأبعاد 19.5:9.





أما نسخة Redmi K20 Pro بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، مخفية داخل جسم الهاتف، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها بواسطة موتور، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميجابيكسل، بتقنيات Sony IMX586، قادرة على تسجيل فيديوهات عالية الدقة بتقنية التصوير البطيء، والتقاط 960 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.



