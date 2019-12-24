AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

Xiaomi تطلق تحديث جديد لهواتف Redmi K20

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
بدأت اليوم شركة Xiaomi الصينية أحد أكبر مصنعى الهواتف الذكية فى العالم توفير تحديث جديد لهواتف Redmi K20، والذى يأتى بواجهة تشغيل MIUI 11 على نظام أندرويد 10.0 الجديد.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، بدأ التحديث لأصحاب الهواتف فى الصين اليوم، على أن يتم طرح التحديث لكل دول العالم لاحقًا، وهو الذى يحتوى على واجهة تشغيل MIUI 11 الجديدة.

يذكر أن Redmi K20 ياتى بنسخة Pro بمعالج Snapdragon 855، أحدث معالج من "Qualcomm"، ومن أفضل معالجات الهواتف في العالم، مع شاشة عالية الدقة بمقاس 6.39 بوصة، وأبعاد 19.5:9.

أما نسخة Redmi K20 Pro بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، مخفية داخل جسم الهاتف، تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها بواسطة موتور، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميجابيكسل، بتقنيات Sony IMX586، قادرة على تسجيل فيديوهات عالية الدقة بتقنية التصوير البطيء، والتقاط 960 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

و نسخة Redmi K20 العادية زودت بمعالج Snapdragon 730، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة أيضا، تعمل بتقنيات Sony IMX582، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن(18 وات).
Advertisements

ترشيحاتنا

شابة سعودية تتعرض لحادث بسبب الغزل| فيديو

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

مدحت العدل: لاعبو الزمالك خذلوا الجماهير..وما نراه على السوشيال ميديا جهل كبير

أخبار الرياضة | الأهلي محدش قادر عليه في الدوري | إحالة رضا عبدالعال للجنة الانضباط

سبب إصابة 5 طلاب بـ اختناق داخل أتوبيس بـ المحلة الكبري

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية