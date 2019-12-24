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مرأة

ابتعد عن صحابك الأكيلة.. 10 ممنوعات لتخسيس أفضل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
)أبتعد عن صحابك الأكيلة
)أبتعد عن صحابك الأكيلة ...10 ممنوعات لتخسيس أفضل
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أسماء عبد الحفيظ
يقع العديد من الأشخاص فى أخطاء شائعة أثناء التخسيس، وهذه الأخطاء تعوق الحرق لدى أجسادهم وتعوق التنحيف والتخسيس، بل تجعلهم يبذلون مجهودا بدون فائدة تقدم الدكتورة سكينة جمال أخصائى التغذية 10 ممنوعات لتخسيس أفضل والتنحيف بدون مجهود .


قائمة الممنوعات لتخسيس أفضل:

1- ممنوع الغاء وجبة الفطور أو الغداء.

2- ممنوع تأخر الفطور من الساعة 9 صباحا الى 11 صباحا أقصى فترة ممكنة .

3 - ممنوع ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة أو قبلة .

4 - ممنوع قياس الوزنك يوميا او يوم بعد يوم والصحيح قياس الوزن ( أسبوعيًا ) .

5 - ممنوع ريجيم غير صحي مثل الاعتماد على نوع واحد من الأكل .

6- ممنوع السهر وعدم انتظام فترة النوم .

7- ممنوع الخبز الأبيض ، و الوجبات الجاهزة ، المقالي ، المعجنات ، الكولا.

8 - ممنوع الجلوس مع الصحبة التي تحب تناول الطعام بكثرة "الأكيلة ".


9- ممنوع تناول الفاكهه بعد الطعام مباشرة ،فهى تسبب الانتفاخ بالبطن ،لذلك عليك تناولها بعد الأكل بـ3 ساعات .


10 - ممنوع النوم بعد الوجبة مباشرة على الأقل 3 ساعات .
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