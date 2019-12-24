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أخبار البلد

شاهد.. بابا نويل يوجه رسالة للمصريين من مطار مرسى علم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:58 ص
بابا-نويل
بابا-نويل
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امل مجدي
علق الإعلامي حسام حداد على مقطع فيديو لسائح بلجيكي وصل مطار مرسى علم مجسدًا شخصية بابا نويل، ووزع الهدايا على النزلاء بالمطار.

وقال حسام حداد، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن البلجيكي وزع الهدايا على بعض الجمعيات في المنطقة، وسجل فيديو.

وتحدث السائح عن أن الأوضاع في مصر جميلة وآمنة، والجو لطيف، كما دعا السائحين في بلده للحضور إلى مصر طوال السنة.

ووجه السائح، رسالة، عبر كاميرا "الحياة اليوم" إلى المصريين، هنأهم خلالها بالسنة الميلادية الجديدة، ناطقًا: "هو هو هو"- وهي كلمة تأتي دلالة على "بابا نويل"- مشيدًا في الوقت نفسه بالبرنامج. 

ومن جهته، وجه الإعلامي حسام حداد، رسالة إلى السائح، وقال "نحن أيضًا نقول لك كل سنة وأنت طيب، وأهلًا بك دائمًا في مصر، والمصريين طيبين.. أيام لطيفة الله يعيدها علينا بكل خير".
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