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رياضة

مدرب الإسماعيلي: تقصير اللاعبين ومباراة الأهلي وراء الخسارة أمام المقاولون

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
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محمد رشاد
حدد أدهم السلحدار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أسباب خسارة فريقه ضد المقاولون العرب 0-2 مساء الاثنين في بطولة الدوري.

وقال السلحدار عبر قناة تايم سبورتس "بالطبع هناك تقصير من بعض اللاعبين، ولم يقدموا الأداء المطلوب، فريق المقاولون استفاد من أخطائنا، هناك تقصير كبير جدا نحاول علاجه بشأن التمركز الدفاعي، وكذلك قلة الكثافة الهجومية على مرمى المنافس، لذا لم نسجل هدفا".

وأشار "لم نأت للتعادل أو الفوز بنقطة أمام المقاولون، بل لم ينفذ اللاعبون التعليمات، وغابت الروح التي كانت موجودة في مباراة الأهلي".

وتابع مدرب الدراويش "نتمنى أن يكون القادم أفضل، نحاول تجهيز العائدين من الإصابة في ظل ضغط المباريات".

وأشار "اللاعبون قدموا أداء جيدا أمام الأهلي، مما أثر علينا، هذه عقلية اللاعب المصري، عدم التركيز من أكثر الأمور التي تقتل لاعب الكرة".

وواصل "حزين لأن عدم تركيز اللاعبين يؤثر على الأداء الجماعي، نحاول تحفيز اللاعبين بالحماس الذي كنا عليه عندما كنا لاعبين بالإسماعيلي، ولكن الدوافع الشخصية لا يمكن الدخول في قلب كل لاعب

وشدد أدهم السلحدار في ختام تصريحاته "من يقصر لا مكان له معنا".
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