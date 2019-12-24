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مرأة

عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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هاجر هانئ
تألقت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال عام 2019 بباقة كبيرة و متنوعة من الإطلالات الأنيقة و الجذابة التى جعلتها فى بعض الأحيان محط أنظار وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعى.

تقوم الملكة رانيا باختيار الإطلالات التى تكشف عن قوامها المثالى و الرشيق، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على الأزياء التى تتسم بالأحتشام و تبرز جمالها.

تعشق الملكة رانيا الإطلالات والأزياء التي تجمع بين الأناقة والبساطة، فهي تبعد تماما عن الإطلالات المبالغ فيها أو الغير المناسبة لها، كما تفضل الألوان الحيادية و الهادئة التى تتناسب مع لون بشرتها.

كما تحرص الملكة رانيا التنوع بين الموديلات المختلفة، وتقوم بـ تنسيق و اقتناء الحقائب والأحذية التى تزيد من فخمة إطلالتها وتمنحها إطلالة متكاملة.
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019
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