عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019

تألقت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال عام 2019 بباقة كبيرة و متنوعة من الإطلالات الأنيقة و الجذابة التى جعلتها فى بعض الأحيان محط أنظار وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعى.





تقوم الملكة رانيا باختيار الإطلالات التى تكشف عن قوامها المثالى و الرشيق، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على الأزياء التى تتسم بالأحتشام و تبرز جمالها.





تعشق الملكة رانيا الإطلالات والأزياء التي تجمع بين الأناقة والبساطة، فهي تبعد تماما عن الإطلالات المبالغ فيها أو الغير المناسبة لها، كما تفضل الألوان الحيادية و الهادئة التى تتناسب مع لون بشرتها.



