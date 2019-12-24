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رياضة

هاشتاج #اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر يتصدر تويتر.. ومغردون: احفظه من العين يا رب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
رينه فايلر مدرب الاهلي
رينه فايلر مدرب الاهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر ؛ بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0، في إطار مواجهات الدوري المصري، ليتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 24 نقطة، ويحقق العلامة الكاملة بالانتصار في الـ8 مباريات.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت بعض التعليقات عليه، كالتالي :

‏ياااااااااااااارب احمى الاهلى 
‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر

‏اللهم لك الحمد والشكر
رباعية في الشباك السكندرية
والصدارة أهلاوية 💪⁦✌️⁩
‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر

‏رابع رباعية للأهلي مع فايلر ... والهدف الثامن لبدلاء فايلر 👏
‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر

‏ولسه الفولت ورمضان وأيامهم سوده😂😂😂😂😂 ‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر

‏‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر الانديه بقي اقصي طموحها تتعادل او تتغلب واحد بس من الاهلي
شابوه يا مستر ‎#فايلر

‏٦ ماتشات كمان منهم ٤ في افريقيا و نحكم على فايلر حكم نهائي، لانه مختبرش اختبارات تقيلة في افريقيا.. يا دوب ماتشين مع اندية تقيلة واتنين نكسبهم بالاشبال.. مع نهاية دور المجموعات الافريقية هيبان شغل الراجل ده وان كنت بستبشر خير فيه عن العجلاتى لاسارتي ‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر

‏‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر حصوه في عين اللي ميصلي علي النبي ❤️😍

‏احفظه م العين يااااارب
‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر

‏وحيدا على الصداره وحيدا بلا خساره ♥️👋‎#اهلي_ڤايلر_محتاج_يتبخر
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