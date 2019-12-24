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رياضة

خالد رفعت: صراعات الأندية المصرية سبب ارتفاع أسعار اللاعبين.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
خالد رفعت
خالد رفعت
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محمد رشاد
أكد خالد رفعت مدير التسويق السابق بنادي الزمالك أن السبب وراء ارتفاع أسعار اللاعبين خلال المواسم الماضية هو صراعات الأندية الكبيرة كالأهلي الزمالك على ضم اللاعبين .

وتحدث رفعت سالم عن التسويق الرياضي وكيف تستطيع الأندية الاستفادة من إمكانياتها تسويقيا وماذا ينقص الكرة المصري لتحقيق طفرة في الجانب التسويقي مستقبلًا.

وقال سالم خلال استضافته فى برنامج الماتش على موقع صدى البلد: "معدل زيادة اللاعبين فى مصر غير طبيعي وفج بسبب صراعات الاندية على اللاعبين، على الرغم من أن اللاعبين شبه بعض فى المستوى".

وأضاف: "مبالغة الأندية فى أسعار اللاعبين كانت سببا فى عدم ظهور مواهب حقيقية خلال المواسم الماضية بجانب افتقاد المنتخب لبعض المراكز الهامة مثل رأس الحربة الصريح والظهير الأيسر .
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