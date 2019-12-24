شابة سعودية تتعرض لحادث بسبب الغزل| فيديو

مهما كانت الأجواء لن تتخلى السيدات عن دعم أنفسهن والتغزل بجمالهن في المرآة أو في مقاطع فيديو، فكلما سنحت لهن الفرصة تلبين نداء رغبتهن مهما كانت النتيجة التي ستترتب فيما بعد على تصرفها، هذا بالفعل ما أقدمت عليه فتاة سعودية أدت بها في النهاية إلى حادث قوي.



فقد انشغلت الفتاة أثناء قيادتها السيارة في التغزل بالأجواء الشتوية وعقد المقارنة بينها وبين هذا الجو الذي وصفته بشديد الجمال، حتى وقعت الحادثة.



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شابة ويدعى متداولوا الفيديو أنه يرجع لشابة من المملكة العربية السعودية، وهي تقود سيارتها بينما تفتح كاميرا الهاتف لتسجيل مقطع فيديو للأجواء الممطرة في شوارع السعودية.



وسمع صوتها في الفيديو وهي تقول: "الحين الجو يشبه لي، فديتني والله"، حتى وقعت الحادثة واصطدمت بقوة في السيارة التي تقف أمامها، وسقط هاتفها على الأرض، ولم يتوصل أحد إلى كون الفتاة قد تأثرت بالحادث أم لا.

