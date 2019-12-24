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أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يعفي عناصر إخوانية من مناصب رفيعة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الإثنين، قرارات، أعفى بموجبها ٣ عناصر، تتبع لنظام الإخوان الإرهابي، من مناصب رفيعة، بالخدمة المدنية في البلاد. 

وقال عبدالله حمدوك، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "تم إعفاء السفير عصام عوض أحمد متولي من وظيفة أمين عام جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، وبناءً على توصية وزير الري والموارد المائية تم إعفاء السيد رحمة الله محمد موسى من وظيفة وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء وتعيين المهندس "ضو البيت عبدالرحمن منصور" وكيلًا لوزارة الري والموارد المائية".

وأضاف: "بناءً على توصية وزير شؤون مجلس الوزراء تم إعفاء عبدالعظيم عوض محمد من وظيفة أمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات".

وأغلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء الماضي، مقار اتحادات مهنية ونقابات عمالية كان يسيطر عليها نظام الإخوان الإرهابي المعزول؛ إنفاذا لقرار حل وتفكيك هذه الواجهات.

ومؤخرًا، تم تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان الإرهابي؛ استنادا إلى قانون تفكيك نظام 1989 وإزالة التمكين.

وأصدرت اللجنة قرارا بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته وتفكيك كل واجهاته النقابية والمهنية.
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