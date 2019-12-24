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منوعات

كيدهن عظيم.. أمريكية تتجسس على طليقها بلعبة أطفال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تقوم السيدات بأي شيء وتضعن الخطط في سبيل الوصول إلى مرادهن في نهاية المطاف، خاصًة إذا ما كان الأمر يتعلق بأزواجهن، وتبذلن قصارى جهدهن وتدبرن الخدع؛ حتى تعلمن ما إذا كان على طريق الخيانة أم لا.

وكمثال على هذا، استغلت سيدة أمريكية، تبلغ من العمر 33 عامًا، طفلتها الصغيرة في اكتشاف نوايا طليقها، وما يقوم به في يومه ومن يصطحبه إلى المنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

الزوجة التي تقيم في مدينة "هاكستاو" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بإحضار دمية "ميمي ماوس" وثبتت بداخلها جهاز تسجيل، وطلبت من طفلتها أن تهديها إلى والدها.

وبالفعل أخذ الرجل من طفلته اللعبة، وللحظ السيء اكتشف الرجل الخدعة، وأن طليقته تراقبه؛ وذلك عندما قام بالضغط على الدمية، ليصدم بصدور صوته من قلب الدمية، ليتجه إلى الإبلاغ عنها في قسم الشرطة ويتم سجنها بتهمة التجسس.
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