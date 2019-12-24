كيدهن عظيم.. أمريكية تتجسس على طليقها بلعبة أطفال

تقوم السيدات بأي شيء وتضعن الخطط في سبيل الوصول إلى مرادهن في نهاية المطاف، خاصًة إذا ما كان الأمر يتعلق بأزواجهن، وتبذلن قصارى جهدهن وتدبرن الخدع؛ حتى تعلمن ما إذا كان على طريق الخيانة أم لا.





وكمثال على هذا، استغلت سيدة أمريكية، تبلغ من العمر 33 عامًا، طفلتها الصغيرة في اكتشاف نوايا طليقها، وما يقوم به في يومه ومن يصطحبه إلى المنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





الزوجة التي تقيم في مدينة "هاكستاو" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بإحضار دمية "ميمي ماوس" وثبتت بداخلها جهاز تسجيل، وطلبت من طفلتها أن تهديها إلى والدها.



