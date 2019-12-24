بابا نويل ب 1500 جنيه.. شاهد| ارتفاع كبير في أسعار هدايا الكريسماس بأسيوط

شهدت المحالات التجارية وأسواق بيع الهدايا بمحافظة أسيوط، إقبال العديد من الأسر علي شراء مجسمات بابا نويل وشجرة الكريسماس، وعناقيد النور، تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس وحلول عام ميلادي جديد.



وبدأت المحال والمطاعم، بالتزين بمختلف الإكسسوارات والورود وعناقيد النور ومجسم شجرة الكريسماس وبابا نويل، كما حرص المواطنون علي اصطحاب أطفالهم لشراء الهدايا.



وقال جورج زكريا، صاحب أحد محال بيع الهدايا بأسيوط، إن هناك إقبالا من الأهالى علي شراء شجرة الكريسماس وبابا نويل هدايا أعياد الميلاد، مشيرا إلي أن هذا العام تراوحت أسعار هدايا مجسم بابا نويل مابين 20 جنيها للحجم الصغير إلي 1500 للحجم الكبير، بينما يتراوح سعر شجرة الكريسماس حجم صغير ما بين 50 إلي 600 جنيه الحجم الكبير، وسعر الجرس من 20 حتى 40 جنيهًا، أما سعر علب زينة صغيرة وصل إلي 15 جنيها، والطرطور بـ 10 جنيهات، أما المضاء بأرقام 2020 بـ 20 جنيها.



وأكد زكريا، أن هدايا مجسم بابا نويل احتل مقدمة هدايا عيد الميلاد، تلاها شجرة الكريسماس باختلاف أحجامها، مشيرا إلي أن أسعار الهدايا ارتفعت عن العام الماضى بنسبة 30 % .