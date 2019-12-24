إصابة فلسطينية وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

أصيبت سيدة فلسطينية وابنتها في حي "تل الرميدة" بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية مساء الاثنين، في اعتداء للمستوطنين.





وقالت جمعية الهلال الأحمر - في بيان مساء اليوم - إن طواقمها الطبية قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للسيدة وابنتها، بعد إصابتهما جراء مهاجمتهما بغاز الفلفل من قبل أحد المستوطنين.





ويشار إلى أن سكان حي تل الرميدة يتعرضون بصورة شبه يومية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين يقيمون في البؤرة الاستيطانية المقامة في الحي والمسماة "رمات يشاي"، وهي واحدة من بين خمس بؤر مقامة في قلب الخليل والبلدة القديمة من المدينة.





ويقع حي "تل الرميدة" غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ويعتبر مركز أول تجمع بشري في المدينة في العصر البرونزي القديم (3200 – 2000 ق.م.) حيث سكنها العرب الكنعانيون.





من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.



