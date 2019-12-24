تدشين خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وبكين

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء والعاصمة الصينية "بكين"، في إطار خطة تنموية طموحة تمتد لـ 3 سنوات.





وقال المدير الإقليمي لشركة الخطوط الملكية المغربية بجمهورية الصين الشعبية عادل خلوفي - في تصريحات، الإثنين- إن هذا الخط المباشر سيربط مطار محمد الخامس الدولي، أحد أهم المطارات بالقارة الإفريقية، بمطار داشينج الدولي، الذي يعد من بين أكبر مطارات العالم والذي تم تدشينه قبل 3 أشهر.



