تدشين خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وبكين

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء والعاصمة الصينية "بكين"، في إطار خطة تنموية طموحة تمتد لـ 3 سنوات.
وقال المدير الإقليمي لشركة الخطوط الملكية المغربية بجمهورية الصين الشعبية عادل خلوفي - في تصريحات، الإثنين- إن هذا الخط المباشر سيربط مطار محمد الخامس الدولي، أحد أهم المطارات بالقارة الإفريقية، بمطار داشينج الدولي، الذي يعد من بين أكبر مطارات العالم والذي تم تدشينه قبل 3 أشهر.
وأوضح أن الخط الجوي الجديد سيسمح، لأول مرة، بربط المغرب بالصين في 13 ساعة، وبشكل مباشر، عبر طائرات من الجيل الجديد وهي « بوينج 787-9 دريملاينرز »، بسعة 302 مقعد، من بينها 26 مقعدا في درجة الأعمال.