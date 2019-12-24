أول تعليق من أحمد الشيخ عن فوز الأهلي على الاتحاد برباعية

احتفل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي بالفوز 4-0 على فريق الاتحاد السكندري وإحرازه الهدف الأول في اللقاء، الذي جمعهما مساء أمس، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.





ونشر أحمد الشيخ مجموعة من الصور له عبر حسابه على تويتر وعلق عليها "‏الحمد لله يارب".





ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيه وجاءت التعليقات بين "‏‎بالتوفيق في القادم بإذن الله" و "‏‎محتاج تجتهد أكتر، وتبذل مجهود اكتر وتسرع من رتم لعبك عندك بطئ شديد عندك كتير تقدمه" و "‏‎‎استمر يا شيخ كلنا وراك".





وتغلب النادي الأهلي علي فريق الاتحاد السكندري مساء أمس ب 4 اهداف مقابل لاشيء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



