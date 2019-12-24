AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من أحمد الشيخ عن فوز الأهلي على الاتحاد برباعية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي بالفوز 4-0 على فريق الاتحاد السكندري وإحرازه الهدف الأول في اللقاء، الذي جمعهما مساء أمس، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز. 

ونشر أحمد الشيخ مجموعة من الصور له عبر حسابه على تويتر وعلق عليها "‏الحمد لله يارب".

ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيه وجاءت التعليقات بين "‏‎بالتوفيق في القادم بإذن الله" و "‏‎محتاج تجتهد أكتر، وتبذل مجهود اكتر وتسرع من رتم لعبك عندك بطئ شديد عندك كتير تقدمه" و "‏‎‎استمر يا شيخ كلنا وراك".

وتغلب النادي الأهلي علي فريق الاتحاد السكندري مساء أمس  ب 4 اهداف مقابل لاشيء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويتصدر الاهلي ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة في 8 مباريات ليحقق العلامة الكاملة بالفوز دون هزيمة حتى الآن.
Advertisements

ترشيحاتنا

عبد الحفيظ: الأهلي يقدم كرة عالمية مع فايلر.. ومباراة بلاتينيوم مهمة لتحسين مركزنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء24/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

في ذكرى ميلاد عمر الجيزاوي| قصة تهديده بسبب السخرية من الملك فاروق

ما يقال بين التشهد والتسليم في صلاة الفجر.. 26 كلمة حرص عليها النبي

مصر تعلن رغبتها في زيادة وارداتها من اللحوم السودانية.. تفاصيل

ضحية الاعتداء الجنسي بفرشوط تنهار على الهواء وتكشف تفاصيل الواقعة

AdvertisementS

أول جائزة من رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد بالأربعة

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

أحمد عيد عبد الملك عن هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد: عاوزين الـ var وجهاز كشف الكذب

متعب متغزلا في مدرب الأهلي: عامل شغل عالي وممتع

أخبار الرياضة | الأهلي محدش قادر عليه في الدوري | إحالة رضا عبدالعال للجنة الانضباط

أحمد الشيخ يكشف سر الاحتفال بهدفه في مرمى الاتحاد ..فيديو

الاتحاد السكندري: شرف لنا الخسارة من الأهلي برباعية

أخبار نادي الزمالك| قيمة عضوية النادي| الرد على أزمة عواد وأبو جبل

بيومي فؤاد يحتفل مع مجلس الأهلي بالفوز على الاتحاد.. صور

أول تعليق من أحمد الشيخ عن فوز الأهلي على الاتحاد برباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية